Eindelijk duidelijkheid: basispakket energie van 196 euro per maand ook voor bewoners appartementsgebouw en collectieve woonvormen

De federale regering besliste zo’n twee weken geleden dat er voor de maanden november en december een basispakket energie komt. Voor aardgas komt er per maand een tegemoetkoming van 135 euro en voor elektriciteit van 61 euro. Tot nu toe was onduidelijk of bewoners van een collectieve woonvorm - zoals appartementsgebouwen - met maar één gasaansluiting de korting wel zouden krijgen.

Nu laat het kabinet van energieminster Tinne Van der Straeten (Groen) aan onze redactie weten dat elk gezin in zo’n collectieve woonvorm recht heeft op een premie. Die ligt in lijn met de oplossing die voor deze gezinnen mogelijk werd gemaakt bij de verwarmingspremie van 100 euro die eerder werd toegekend. “Elk gezin die in appartementsgebouw of in collectieve woonvorm met één gasaansluiting woont en die een professioneel contract (vaak via de syndicus, red.) hebben kunnen zo ook van de korting genieten”, klinkt het. “Wie het niet automatisch ontvangt, kan steeds een aanvraag doen. Ook bij eerdere toekenning van de 100 euro verwarmingstoelage werd dit mogelijk gemaakt. De duur om dit aan te vragen loopt nog tot 14 oktober 2022.”