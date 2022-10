Btw op gas en elektriciteit blijft op 6 procent, regering kijkt naar accijnzensysteem

Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke zei eerder al dat binnen de regering “de kogel door de kerk” was en dat de verlaging van de btw op gas en elektriciteit definitief op 6 procent blijft. “Iedereen is ervan overtuigd dat een tarief van 21 procent om vele redenen blind en onrechtvaardig is”, aldus Vandenbroucke.

De regering kijkt nu of de lagere btw gecompenseerd kan worden met een aanpassing van het systeem van de accijnzen. Zo kan er een omgekeerd cliquetsysteem komen waarbij de accijnzen dalen als de prijzen stijgen. Het systeem zou enkel worden toegepast op kleine verbruikers. Grotere verbruikers, met bijvoorbeeld een zwembad in de tuin, zouden op die manier niet of minder profiteren van lagere accijnzen als de marktprijzen de hoogte ingaan. Op die manier wordt minderverbruik beloond en meerverbruik duurder. Een werkgroep buigt zich de komende dagen over de haalbaarheid van het idee.