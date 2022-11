Amper 4.500 afnemers kiezen voor maandelijkse afrekening voor energie: “Belachelijk weinig als je ziet hoeveel mensen worstelen met facturen”

Belg lijdt niet graag kou: herfstweer zorgt opnieuw voor stijging van gasver­bruik

Hoewel we ons midden in een energiecrisis bevinden, is het voor velen moeilijk om de verwarming niet hoger dan 19 graden te zetten. Zo steeg het aardgasverbruik in zowel België, Duitsland als Frankrijk de laatste twee weken van september aanzienlijk. Dat meldt ‘De Tijd’.

4 oktober