Aanvragen stookoliepremie nog niet allemaal verwerkt

Energieprijzen Stroom zal op oudejaars­avond bijna gratis zijn: zoveel betaal je morgen per megawatt­uur

Elektriciteit in België is op oudejaar bijna gratis. Dat leert het dagelijkse overzicht van de beurs Epex spot. Voor stroom die morgen geleverd wordt, bedraagt de gemiddelde prijs in ons land 5,76 euro per megawattuur.

30 december