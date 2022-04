Zwembad De Schinde organiseert zwemlessen voor volwassenen

ANTWERPEN Breakdan­cers Mighty Jimm en Camine uit Antwerpen vertegen­woor­di­gen ons land in New York

Zeg niet langer ‘breakdancer’, zeg ‘breaker’ of ‘b-boy’ en ‘b-girl’. Eind maart verzamelde de top van ons land zich in een uitverkochte La Madeleine in Brussel voor de Red Bull BC One Cypher. De winnaars? B-boy ‘Mighty Jimm’ en b-girl ‘Camine’, allebei uit Antwerpen.

2 april