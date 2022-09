Voetpad Dorpstraat wordt heraangelegd

Bij de heraanleg van de Dorpstraat werd het voetpad ter hoogte van het oude gebouw van het woonzorgcentrum aangelegd in gewone voetpadtegels en niet in natuursteen zoals in de rest van het centrum. Bij de bouwwerken van het nieuwe woonzorgcentrum zou het voetpad namelijk beschadigd geraken. Nu het woonzorgcentrum klaar is, wordt het voetpad aangelegd in natuursteen.