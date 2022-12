Uitslaande dakbrand verwoest groot deel van woning in Notelaarlaan

EkerenAan de Notelaarlaan in Ekeren is donderdagavond een stevige dakbrand uitgebroken. De oorzaak van het vuur is nog onbekend, maar al gauw werd de brand uitslaand en verspreidde deze zich over het hele dak. Niemand raakte gewond, maar het pand is voorlopig onbewoonbaar.