Ruim 9.000 euro aan achterstallige boetes geïnd

ANTWERPEN Feestcon­cept Soulful Sessions reist Europa rond om vijfjarig bestaan te vieren: “Ons feest aan een nieuw publiek introduce­ren”

Vijf grote feesten in vijf grote steden over heel Europa. Zo viert reizend feestconcept Soulful Sessions zijn vijfde verjaardag dit jaar. De aftrap wordt dit weekend gegeven in heimat Antwerpen - waar anders? - in de grote zaal van muziekclub Trix. “We willen nieuwe steden ontdekken en ons concept aan een nieuw publiek introduceren.”

6 oktober