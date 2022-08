Rapper Para Turk betrapt onder invloed van drugs: “Hij gooide nog snel cannabis uit het raam”

Volgens onze informatie is een van de inzittenden rapper Para Turk, de 27-jarige Ibrahim A. Hij kwam in het verleden al meermaals in aanraking met de politie en het gerecht. In 2016 stond hij terecht voor het Antwerpse hof van beroep voor de seksuele uitbuiting van een 15-jarig meisje. Hij liet haar aan het werk in de prostitutie en gaf haar cocaïne. Toen het meisje probeerde vluchten, had hij haar met geweld naar zijn huis meegenomen. Voor deze feiten werd hij veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Hij kwam na twee jaar voorwaardelijk vrij. In zijn nieuwe clip toonde hij weinig respect voor justitie. “Stress als ik mijn lawyer bel. Fock de rechter, ik ben de rechter, broer. Fock de rechter ik ben de rechter broer. Dikke SO naar al mijn fans”, klonk het.

Ontsnapping

In 2019 belandde Para Turk opnieuw in de cel na een nieuwe geweldpleging. Toen hij een jaar later voorwaardelijk vrijkwam met enkelband, werd hij opnieuw gearresteerd omdat hij zijn voorwaarden schond tijdens de opnames van een videoclip. De politie vond dat hij en zijn vrienden daarmee de coronaregels overtraden en ging over tot controle. Dat was tegen de zin van de rapper. Na een discussie werd Para Turk opgepakt, maar hij slaagde erin uit de combi te ontsnappen. Hij werd terug opgepakt en nam later opnieuw de benen in het ziekenhuis. Na deze vlucht had hij zijn enkelband doorgeknipt. De politie was twee weken actief op zoek naar hem, maar plots bood hij zich aan in de gevangenis van de Antwerpse Begijnenstraat.