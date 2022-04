Politie onderschept dronken bestuurder (58): wagen in beslag genomen

ANTWERPEN Tienduizen­den fans zakken af naar Grote Markt voor De Ronde: “De koers in Vlaanderen beleven is zoals Koningsdag bij ons in Nederland, één groot volksfeest”

“Heren, vertrekt!” Het peloton heeft intussen de Koekenstad verlaten en is het Waasland ingereden. Daarmee is de 106de editie van De Ronde Van Vlaanderen ook officieel van start gegaan. Na twee jaar starten op een lege Grote Markt is er zondagochtend eindelijk terug sfeer en jolijt aan de start.

3 april