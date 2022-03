Peuter zit op schoot van passagier in wagen: boete voor ouders

Antwerpen Belandt jouw vliegtuig­je verder dan 50 meter? Probeer het tijdens het kampioen­schap papieren vliegtuig­jes gooien op Stadscam­pus UA

Na de voorrondes in Brussel en Louvain-la-Neuve, gaan de ‘Qualiflyers’ van de Red Bull Paper Wings-wedstrijd woensdag 23 maart op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen door. De deelnemers die hun zelf gevouwen vliegtuigjes het verst gooien en diegenen die hun vliegtuigje het langst in de lucht laten zweven, stoten door naar de wereldfinale in Oostenrijk.

22 maart