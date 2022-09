Ongeval op A12 ter hoogte van Ekeren richting Antwerpen: stilstaand verkeer

Izegem / Avelgem / Antwerpen 10.000 euro boete voor Antwerpe­naar (45)voor verhuren verwaar­loos­de panden in Izegem en Avelgem

Een 45-jarige Antwerpenaar die allerlei panden verhuurt over heel Vlaanderen is veroordeeld tot 10.000 euro boete. Zo bleek een pand in Izegem omgevormd tot twee woningen en was niet orde volgens de Vlaamse Wooncode, net zoals een pand in Avelgem.

26 september