Ongeval met 4 voertuigen veroorzaakt verkeersellende bij knooppunt A12 in Antwerpen-Noord

Brasschaat Minister-president Jan Jambon (60) en zijn An Gilops (55) zijn getrouwd

8 augustus Een heugelijke dag voor Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en zijn partner An Gilops. De twee stapten zaterdag in het huwelijksbootje. De plechtigheid vond plaats in het oude gemeentehuis van Brasschaat. Het huwelijksfeest zelf is voor later dit jaar en zou volgens welingelichte bron plaatsvinden in kasteel Withof.