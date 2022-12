Nieuwe fietsverbinding in Ekeren op komst: “Ontbrekend stuk op de fietsostrade”

Het nieuwe fietspad is een onderdeel van de in aanleg zijnde fietsostrade F12, die langs de autosnelweg A12 en verder langs Muisbroek de verbinding maakt met het fietspad op de Noorderlaan, om zo richting haven en Bergen-op-Zoom te gaan.

Ekers districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA): “Met het doortrekken van dit deel fietsostrade langs de A12 met een lengte van 1,7 kilometer zetten we een belangrijke stap in de realisatie van ons Ekers fietsplan. Voor deze legislatuur plannen we in totaal meer dan 7 kilometer bijkomende fietspaden in Ekeren.”