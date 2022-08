Natalia, Vengaboys en Britse girlband Atomic Kitten op RADS Vanbuiten Festival: "Meekwelen op guilty pleasures”

EKERENWat begon als de zoveelste jeugdhuisfuif in Kapellen, evolueerde naar een groot festival in Antwerpen onder de noemer RADS Vanbuiten. Het festival vindt begin september plaats rond de Ekerse Putten en wist de Britse girlband Atomic Kitten te strikken van wereldhit ‘The Tide Is High’. Ook Natalia en het Nederlandse zootje ongeregeld achter Vengaboys maken er mooi weer.

Nostalgie uit de nineties, nillies en guilty pleasures. Dat is de opzet van het RADS Vanbuiten Festival, dat net zoals vorig jaar samen met de vzw Tegendraads op poten wordt gezet, bekend van het alternatieve dancefestival Contrair Open Air. Beide festivals spelen dan ook niet toevallig week na week af aan de Ekerse Putten, en delen dus in de infrastructuur en productie.

Lees ook PREMIUM Eens iets anders dan Werchter of Tomorrowland? Ontdek hier alle zomerfestivals in de provincie Antwerpen

Wat in 2016 begon als een fuif in het lokale jeugdhuis Zwarte Paula in Kapellen, evolueerde intussen tot een groot meezingfeest met nationale en internationale headliners. Na uitverkochte edities in jeugdcentrum Kavka en nachtclub Ampere en een eerste festivaleditie op concertreeks Het Veld vorige zomer schakelt RADS nu een versnelling hoger.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Vorig jaar stond Belle Perez op het podium van RADS Vanbuiten. © RADS

Van Mariah Carey tot Bon Jovi

“Op RADS kan iedereen – van jong tot iets ouder – ongegeneerd meekwelen met wat sommigen al dan niet terecht ‘guilty pleasures’ noemen”, zegt mede-organisator Bart Verbiest. “Van Mariah Carey en Backstreet Boys tot Avril Lavigne en Rihanna. Maar evengoed van Belle Perez - die vorig jaar op het festival stond - en Willy Sommers tot Milk Inc en Wim Soutaer. Of van Kings of Leon en The Killers tot Bon Jovi en Fleetwoord Mac? Op RADS komt alles aan bod.”

RADS Vanbuiten Festival verhuist samen met Contrair Open Air naar de Ekerse Putten. “Met drie podia, internationale headliners en een resem top-dj’s belooft het een knaller van een editie te worden. De affiche vult alle verwachtingen in. Zo bijt Judith Van Hirtum - die met haar cover ‘Beggin’ de nieuwe MNM Rising Star werd – de spits af. Vroeg komen is dus de boodschap. De Britse girlband Atomic Kitten steekt de plas over met absolute nillies hits als ‘The Tide Is High’, ‘Whole Again' en ‘Eternal Flame’.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De Britse girlband Atomic Kitten. © rv

Vengaboys en Natalia

“Het Nederlandse Vengaboys is bezig dan weer bezig aan een ware revival. Partystarters als ‘Boom Boom Boom’, ‘We’re Going To Ibiza’ en ‘We Like To Party’ kunnen niet ontbreken op dit feest. Stilzitten blijft ook bij de derde headliner geen optie. Niemand minder dan onze eigen Natalia zet de wei in vuur en vlam. Daarbovenop heeft het festival ook heel wat top dj-sets in de aanbieding. De benen én stembanden losgooien kan met Eppo Janssen en Nadiem Shah, The Whatevers, Gomorris, Olsan Twins, DJ Mike en Kiësto.”

Ook voor nieuw talent is er plaats op het festival. Via het Belgische muziekplatform vi.be is RADS nog op zoek naar een openingsact. Inschrijven daarvoor kan nog tot 26 augustus via vi.be/platform.

RADS Vanbuiten Festival speelt zich op zaterdag 3 september af aan de Ekerse Putten van 12 tot 00 uur. Meer info hier. Meer over muziek in en rond Antwerpen in dit dossier.

Volledig scherm RADS Vanbuiten Festival 2021. © RADS