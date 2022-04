Kleppers uit alle hoeken van de wereld op affiche Contrair Open Air

EKEREN/MERKSEM 118 asociale foutpar­keer­ders beboet in Ekeren en Merksem

De politie controleerde dit weekend onder meer op hinderlijk parkeergedrag in de regio Ekeren en Merksem. 117 bestuurders zullen een boete in brievenbus vinden omdat ze bijvoorbeeld op de stoep geparkeerd stonden of te kort bij een oversteekplaats, in een woonerf of buiten de voorziene parkeervakken.

27 maart