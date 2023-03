Kind (11) kritiek nadat het onder muur terechtkomt in Sint-Vincentschool in Ekeren

Antwerpse gemeente­raad verwerpt motie van Groen over ‘wo­ke-rel’ Arenberg: “Stadsbe­stuur heeft alwéér verbindend project gepoliti­seerd”

De ‘woke-rel’ rond de foto’s en schilderijen in de Arenbergschouwburg leverde in de gemeenteraad veel verbaal vuurwerk op. PVDA zag er een geprogrammeerd verkiezingsdebat van N-VA in. Een motie van Groen die opriep om de hedendaagse foto’s van Mous Lamrabat terug te hangen, werd verworpen. Ook Vooruit stemde tegen, hoewel gemeenteraadslid Tatjana Scheck zich nog eens uitsprak tegen de ingreep van N-VA-schepen Nabilla Ait Daoud.