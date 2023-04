Jonge muzikanten van Floodzone geven eerste optreden in Ekeren

Hydrogen Sea en meer vervolledi­gen line-up festival Live /s Life

Het programma van het nieuwe indierock-festival Live /s Live op de Middenvijver is compleet. Het hoofdpodium met onder andere The War On Drugs, dEUS en Grace Jones was eerder al bekend gemaakt maar met Hydrogen Sea, Jasmine Jethwa, Indigo Sparke en Néomí zit nu ook het meer intieme Dageraad-podium vol. Naast dagtickets worden er nu ook combi’s verkocht voor zowel 24 als 25 juni.