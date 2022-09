Joachiem (23) vindt slang van buren in slaapkamer: “Het dier was door het raam naar binnen gekomen”

AntwerpenBakker Joachiem Broos (23) werd dinsdagochtend wakker met een slang in zijn slaapkamer. De ongewenste bezoeker was een meter lang en zo’n tien centimeter dik. Het dier bleek afkomstig van een buurman en was door het slaapkamerraam tot bij hem geraakt.

Joachiem heeft zonder het te beseffen een hele nacht met de slang in zijn kamer doorgebracht. “Ik heb maandagavond het raam gesloten voordat ik ging slapen. Om acht uur stond ik op en nam ik een douche. Pas toen ik de deur wilde uitgaan, zag ik de slang in een hoek van de kamer. Ik dacht dat het om speelgoedslang ging en dus tikte ertegen, maar plots trok het dier zijn kop in. Ik verschoot mezelf een bult!” De slang zat er waarschijnlijk al meer dan 24 uur. “Mijn kat deed al de hele dag raar. Hij wilde niet in de slaapkamer komen en dat is niet van zijn gewoonte. Hij zal dus geweten hebben dat die slang onder het bed of ergens achter lag.”

Tamme slang

Om de eigenaar van de slang te vinden, plaatste Joachiem een Facebookbericht online. Omdat er na twee uur nog geen reactie was, belde hij de politie. “Die hebben de dierenbescherming gestuurd om de slang te komen ophalen. Het ging om een boa of een python. De dierenbescherming vertelde me dat het om een tam dier ging, maar dat wist ik natuurlijk niet op voorhand”, legt hij uit.

De volgende dag contacteerde de eigenaar van de slang Joachiem. “Hij is zijn slang gaan halen bij de dierenbescherming. Het ging om iemand uit de buurt. Het dier was dus via het raam naar binnen geglipt.” Ondertussen is Joachiem bekomen van de bizarre gebeurtenis. “Ik was al geen fan van slangen en had niet gedacht dat ik zoiets zou meemaken! Toen ik gisteren ging slapen, heb ik voor de zekerheid toch nog eens onder mijn bed gekeken.”

Positieve lijst

Het is toegelaten om een slang thuis te houden als de soort op de zogenaamde ‘positieve lijst’ staat. Deze lijst werd opgesteld om het welzijn van reptielen in gevangenschap te verbeteren. Het gaat om soorten dier relatief eenvoudig verzorgd kunnen worden. De slang in de kamer van Joachiem staat op de lijst en is dus toegelaten als huisdier.

Volledig scherm De slang zat zo'n 24 uur in de slaapkamer van bakker Joachiem Broos. © rv