JEAN sur MER verkozen tot beste Belgische leverancier van duurzame vis

De supermarkten en merken konden ook stemmen op Belgische MSC-gecertificeerde bedrijven voor de titel van beste leverancier. “Op basis van het aantal stemmen en de expliciete gedrevenheid om duurzame vis op de agenda te zetten kregen Pittman Seafoods, Signature Foods en Original Seafood Catering (JEAN sur MER) deze award”, vertelt William Morré, Commercial Outreach Manager voor MSC in België. “Met die drie actieve partners van ons overleggen of houden we regelmatig een uitwisseling om nieuwe mogelijkheden met MSC-gecertificeerde grondstof of nieuwe kanalen van verkoop af te tasten.”

Met respect voor milieu en populatie

De erkenning onthaalt JEAN sur MER enthousiast. “We zijn trots dat we meteen een award aan de haak slaan”, aldus oprichter en zaakvoerder Jan Kegels. “Het is onze missie om mensen te laten kiezen voor duurzame vis. Alle producten die we zelf produceren en verkopen, dragen het duurzaamheidslabel van MSC. Dat garandeert dat de vis gevangen is met respect voor het milieu en de vispopulatie. We geloven in duurzame visserij. Laten we er samen voor zorgen dat wij en ook de generaties na ons nog kunnen genieten van al het moois dat de oceanen en zeeën te bieden hebben.”