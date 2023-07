Gigantische boomklever duikt op in binnenplaats jeugdcentrum 't Velt

“Voor de zekerheid ook plan b en c gevraagd”: Fernand Huts nieuwe eigenaar van gebouw naast Boerento­ren

Ondernemer Fernand Huts slaat alweer een opmerkelijke slag in het Antwerps vastgoed. Hij wordt eigenaar van de Eiermarkt Building. Dat is het kantoren- en parkingcomplex tegenover de achterzijde van de Boerentoren, die in 2020 in zijn handen kwam. “Hoe we de Eiermarkt Building invullen, zal afhangen van wat we uiteindelijk kunnen realiseren met de Boerentoren”, zo zegt Huts ons dinsdag.