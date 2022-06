Gezocht: uitbater voor zomerbar in poortgebouw van kasteel Veltwijck

Kalmthout Beroemd van Zandvliet tot Loenhout, wereldbe­roemd in Kalmthout: vrienden, familie en véél verenigin­gen organise­ren groot herden­kings­feest voor Jaro (42)

Supervrijwilliger Jaro De Bruyne (42) stierf heel plotseling op 16 mei vorig jaar. De goedlachse jongeman was – zoals hij het zelf zei – bekend van Zandvliet tot Loenhout maar wereldberoemd in Kalmthout. Hij krijgt nu zijn eigen herdenkingsfeest met sport en muziek. Eenmalig, omdat er op zijn begrafenis midden in corona amper volk aanwezig mocht zijn. “Dit afscheid verdient hij gewoon”, klinkt het. Iedereen is zaterdag 14 mei welkom in Heide.

11 mei