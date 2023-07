Ex-gedetineerde negeert lopend rijverbod en wordt gevat door politie

Said B. Veroor­deeld tot gevangenis­straf en geldboete voor georgani­seer­de drugsbende

Said B. is door de rechtbank schuldig bevonden aan de handel in heroïne en cocaïne. Een diepgaand onderzoek toonde aan dat B. mogelijk al langere tijd betrokken is bij drugshandel en deel uitmaakt van een georganiseerd drugsnetwerk. Uit telefonieonderzoek blijkt dat het GSM-toestel van de beklaagde al geruime tijd wordt gebruikt voor de drugshandel.