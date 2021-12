Ekerse vrouwen worden wereldkampioen hiphop in Frankrijk: “Totaal onverwacht, we dansen puur voor het plezier”

EkerenJoke Demolder (30), Iris Renty (37), Joke Berton (38), Randi Buvens (31) en Sylvie Meijers (36) mogen zich sinds zaterdag wereldkampioen noemen in de categorie Senior Small Crew van de wedstrijd Hip Hop Unite. De dames, met de groepsnaam Fanny Pak, volgen dansles bij Dance & Show Academy in Ekeren en mochten in Agen (Frankrijk) de overwinning op hun naam schrijven. “Wij zijn gewoon een groep vriendinnen die zich wil amuseren op de dansvloer.”

Vijf vrouwen, allemaal tussen 30 en 38 jaar oud, sleepten op zaterdag 27 november een gouden medaille in de wacht in Frankrijk. Ze werden wereldkampioen in de categorie Senior Small Crew van het hiphop. Hun coach van Dance & Show Academy in Ekeren is Anke Clinck. Er namen zaterdag twaalf verschillende landen deel in verschillende categorieën. In de categorie van Fanny Pak deden nog vier teams mee: twee uit Denemarken, één uit Portugal en één uit Zuid-Afrika.

Fun

“Wij zijn al wat ouder, dus zaten we in de categorie van de seniors”, lacht Joke Demolder. “We reisden donderdag samen af naar Frankrijk, en hebben zowel op vrijdag als zaterdag gedanst. Tijdens de finale haalden we uiteindelijk de eerste plaats: dat hadden we helemaal niet verwacht. We namen vooral deel voor de fun: dansen is voor ons een hobby, wij zijn gewoon een groep vriendinnen die zich wil amuseren op de dansvloer. Misschien daarom dat we een gouden medaille in de wacht konden slepen: het plezier spatte er tijdens onze choreo vanaf.”

“We hebben natuurlijk wel hard getraind om mee te kunnen doen aan het wereldkampioenschap”, gaat Joke verder. “Eén van onze teamleden is er nog maar bij sinds zes weken, zij heeft op korte tijd de hele choreo moeten leren. We zijn heel blij dat we met onze choreo en op onze leeftijd het zo ver kunnen schoppen, en er tegelijkertijd zoveel plezier aan kunnen beleven.”

Volledig scherm De Ekerse vrouwen van Fanny Pak wonnen het WK hiphop in Frankrijk. © rv

