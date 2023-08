Ekerse vrijwilligers beginnen knutselatelier voor kinderen met extra zorgnoden: “Knutselen is verbindend”

Nog twee dagen tot de Antilliaan­se Feesten: zijn er nog tickets? Wat kan ik eten en drinken? Die pendelbus, waar vertrekt die ?

De Blauwbossen maken zich alweer op voor drie zwoele avonden en nachten want het is weer tijd voor de Antilliaanse Feesten. Er worden weer meer dan 30.000 festivalgangers verwacht. Wij zetten de praktische tips nog even op een rijtje. Zijn er nog tickets ? Wat kan je eten ? Hoe geraak ik er ? En wist je dat er heel wat rum wordt aangevoerd ? En dat er ook alles aan wordt gedaan om het voor minder mobiele mensen comfortabel te maken ?