Ekerenaar brengt 100e Bierpassie Magazine uit

Verzeke­raar in beroep tegen schadever­goe­ding van 4,5 miljoen euro na ontplof­fing op Paarden­markt

Bijna zes jaar na de verwoestende gasontploffing op de Paardenmarkt in Antwerpen blijft er discussie over wie de naar schatting 4,5 miljoen euro aan schadevergoedingen moet betalen. De brandverzekeraar die in eerste aanleg werd veroordeeld om de burgerlijke partijen te vergoeden, vecht die beslissing aan voor het Antwerpse hof van beroep.