Ekeren herdenkt zaterdag bevrijding aan Canadezenplein

Antwerpen Joachiem (23) vindt slang van buren in slaapkamer: “Het dier was door het raam naar binnen gekomen”

Bakker Joachiem Broos (23) werd dinsdagochtend wakker met een slang in zijn slaapkamer. De ongewenste bezoeker was een meter lang en zo’n tien centimeter dik. Het dier bleek afkomstig van een buurman en was door het slaapkamerraam tot bij hem geraakt.

14 september