District organiseert zevende editie van Ekeren Sport

Antwerpen IN BEELD. Oekraïense gemeen­schap in Antwerpen rouwt om slachtof­fers Russische inval: “Mijn dochter wil blijven vechten voor haar vaderland, ook al smeken we ze om te vluchten”

De Oekraïense gemeenschap in Antwerpen is in rouw. Met vierhonderd demonstreerden ze vandaag vredig aan het Russische consulaat in Antwerpen, waar ze de Russische inval in Oekraïne met liederen, toespraken en veel tranen hekelden. Als een hechte gemeenschap vormden ze een front, al viel er angst in hun ogen af te lezen: “Mijn zoon is naar de Poolse grens vertrokken om onze neven en nichten op te halen. Er rest me enkel nog te bidden.”

25 februari