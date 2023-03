Defect voertuig op A12 ter hoogte van Ekeren richting Antwerpen: 25 minuten file vanaf Antwerpen-Haven

Vonnis over ex-stadsbe­dien­de die adressen doorspeel­de aan drugsmili­eu uitgesteld, advocaat Muslim I. vraagt heropening debatten

Het vonnis in de zaak van ex-loketbediende Jorida P. (28) van de stad Antwerpen is uitgesteld tot donderdag 6 april. P. had op vraag van het drugsmilieu adressen opgezocht in het rijksregister. Een van haar opdrachtgevers was drugscrimineel Mohammed C. (28), ook wel ‘De Algerijn’ genoemd. Advocaat Kris Luyckx vroeg vandaag een heropening van de debatten voor zijn cliënt Muslim I., die optrad als tussenpersoon voor ‘De Algerijn’.