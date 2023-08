Chauffeur blijkt té dronken om ademtest af te leggen

Politiecom­bi kantelt en belandt op zijn zij tijdens achtervol­ging van gestolen motorfiets

Een combi van de Antwerpse lokale politie is dinsdagmiddag ter hoogte van de luchthaven in Deurne gekanteld en op zijn zij terechtgekomen. Het voertuig achtervolgde samen met de verkeerspolitie een 19-jarige motorrijder toen de agenten per ongeluk over een paaltje reden dat ze niet hadden zien staan. De twee inspecteurs in de combi kwamen er gelukkig met de schrik van af.