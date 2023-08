Automobilist (87) overleden nadat hij inrijdt op gevel Colruyt in Ekeren

“Het ongeval gebeurde om iets over 11 uur,” aldus Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Rond dat tijdstip is een auto tegen de gevel van de Colruyt in Ekeren gereden. De bestuurder werd door omstaanders uit het voertuig bevrijd. De brandweer, MUG en de ziekenwagen zijn meteen aangestuurd. Het slachtoffer werd gereanimeerd, maar de man is ter plaatse overleden.”

Vooralsnog blijft het onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Mogelijk werd de bestuurder onwel toen hij het kruispunt opreed. Via het voetpad belandde de wagen dan in de gevel. De gevel van de Colruyt liep ernstige schade op, maar de brandweer heeft de situatie al beveiligd, omdat er even vrees was voor instabiliteit. Volgens de politie is er geen reden om de winkel te sluiten.