Airco op schoolbus gaat kapot: kinderen onwel door warmte

Gelukkig was niemand van de kinderen er erg aan toe. “Een nabijgelegen tankstation bood in eerste instantie een koele plaats aan en werknemers van een plaatselijke gym zorgden ervoor dat de politie snel water kon bedelen. Wat later konden de kinderen afkoelen in een school”. De busmaatschappij regelde snel een bus met een werkend koelsysteem. De verkeerspolitie begeleidde de bus vanuit Oost-Vlaanderen tot op de Kapelsesteenweg waar de defecte bus was gestrand. Alle kinderen konden zonder medische problemen op de koele bus stappen en hun reis naar huis verderzetten.