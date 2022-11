18 verwaarloosde dieren aangetroffen in Ekeren

Luc Van Der Kelen neemt het op voor de Antwerpse stadsdich­ters: “Een politicus die zijn mening ventileert over cultuur, theater en gedichten. Daar komen problemen van”

Olie-, oliedomme stad, die censuur pleegt tegen een stadsdichteres, die het had gewaagd om een gedicht te schrijven, dat de schepen van stadsdichters niet had besteld. Hoe bestaat het. Foei. Olie-, oliedomme stad. Die het stadsdichterschap ziet als een jubilatie van het stadsbestuur. Terwijl ze naar de schepen van cultuur had moeten stappen, om af te spreken waarover ze wel of niet had mogen schrijven.

