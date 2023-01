15 minuten file op A12 richting Nederland door ongeval in Leugenberg: linkerrijstrook versperd

Antwerpen Dansleraar (55) die samenwerk­te met internatio­na­le sterren krijgt fikse strafvermindering voor zedenfei­ten met minderjari­gen

Het hof van beroep heeft de veroordeling van dansleraar Kris D. (55), die schuldig is bevonden aan zedenfeiten met minderjarige leerlingen, grondig herzien. De man was in eerste aanleg veroordeeld tot zes jaar effectieve celstraf. Het hof verandert die straf naar vijf jaar celstraf, volledig met uitstel en onder strenge voorwaarden.

