Zwitserse voetbalsupporter beleeft meest uiteenlopende emoties tijdens match tegen Frankrijk: van pure frustratie naar complete extase in 90 seconden

De achtste finale tussen Frankrijk en Zwitserland die gisteren gespeeld werd in Kopenhagen heeft voetbalfans twee uur lang op het puntje van hun stoel gehouden. Na een uur speeltijd leek de overwinning voor Frankrijk binnen, maar Zwitserland knokte zich terug, met de gelijkmaker in de negentigste minuut als beloning . Voor de fans in het stadion was het nagelbijten tot de laatste seconde, en één fan liet zien wat elke Zwitserlandsupporter op dat moment voelde: van pure frustratie naar pure euforie op amper anderhalve minuut.

Een emotionele rollercoaster, dat was de EK-wedstrijd tussen Frankrijk en Zwitserland zeker. Zwitserland kwam al na een kwartier speeltijd op voorsprong, na een doelpunt van Haris Seferovic. In de tweede helft leek het geluk te keren, toen Benzema met twee goals op amper een paar minuten tijd de Fransen opnieuw hoop gaf. Na de 3-1 van Paul Pogba in minuut 75 maakten Franse voetbalsupporters al plannen voor de kwartfinale.

Maar de wedstrijd werd uiteindelijk nog een nagelbijter van formaat. Fans thuis en in het stadion zaten op een emotionele rollercoaster, en daarbij sprong één Zwitserse supporter in het oog van de camera. In minuut 89, de wedstrijd lijkt dan met een stand van 3-2 gespeeld in het voordeel van Frankrijk, laat de man zijn frustraties de vrije loop. De teleurstelling op het gezicht van deze man, van kop tot teen uitgedost in de kleuren van de Zwitserse vlag, is voelbaar tot in de huiskamers.

Volledig scherm Teleurstelling op het gezicht van deze Zwitserse fan bij de 3-2 stand voor Frankrijk, in de 89e minuut. © RV

Zo’n anderhalve minuut -en een goal van Mario Gavranovic- later is de stand 3-3. Zwitserland zit plots opnieuw in de wedstrijd, en verlengingen zullen beslissen over wie door mag naar de kwartfinale. De teleurstelling heeft plaatsgemaakt voor pure euforie. De t-shirt en het hoedje in de kleuren van de Zwitserse vlag zijn verdwenen.

Volledig scherm Zwitserse voetbalsupporter in pure extase na de gelijkmaker van Mario Gavranovic © RV

Pas na zenuwslopende verlengingen zonder doelpunten is het uiteindelijk een gemiste penalty van Kylian Mbappé die beslist over de eindstand. Zwitserland gaat door naar de kwartfinale. En de enthousiaste voetbalsupporter, die is intussen een ster op het internet.

