Zweden wint na een zwakke vertoning met het kleinste verschil van Slowakije

Zweden begon het best aan de partij en was in het eerste kwartier duidelijk de betere ploeg, maar ze zakten als een pudding in elkaar. Slowakije nam het initiatief over en liet de bal vlot van voet tot voet gaan, maar gevaarlijk zijn zat er niet in. Voor de rust kregen we geen enkele kans te zien. Het was met voorsprong de zwakste eerste helft op dit EK.