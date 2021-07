Zwaar gekwetste Spinazzola op krukken als een held ontvangen in Italiaans spelershotel

“Helaas weten we allemaal hoe het gisteren gegaan is, maar onze droom gaat voort”, postte Spinazzola op Instagram. “Met deze groep spelers is niets onmogelijk. Ik kan jullie zeggen dat ik zelf snel terug zal komen.” Uiteraard is zijn EK voorbij. De linkerflankverdediger van AS Roma liep een gelijkaardige blessure zoals die van Axel Witsel begin dit jaar bij Dortmund op. Even voordat hij onder het mes gaat, nam hij op gepaste wijze afscheid van de Squadra.