Welk topland gaat ontgoochelen? En hoe ver raken de Rode Duivels? Onze EK-watchers geven hun soms héél verrassende pronostiek

EK VoetbalDe EK-spanning bereikt een kookpunt, want straks trappen Turkije en Italië EURO2020 - met een jaartje vertraging - op gang! Hoog tijd om onze watchers eens te polsen naar hun verwachtingen. Waar eindigen de Rode Duivels? Wie is straks top, en wie flopt? Wie wordt er topschutter? Hieronder hun antwoorden!

MAARTEN BRECKX - SPORTANKER VTM NIEUWS

1. Hoe ver raken de Belgen?

Bij groepswinst ligt de weg naar de finale wellicht open. Ook zonder Witsel, ‘KDB’ en Hazard in de groepsfase moet 7 of 9 op 9 en dus groepswinst mogelijk zijn.

2. Wie wordt Duivelse revelatie?

Dendoncker. Jan Boskamp zei me onlangs dat de Belgen met hem erbij meer diepgang hebben dan met Witsel. Dat is moeilijker te verdedigen. Ik denk dat hij gelijk heeft. Dendoncker doet bij balverlies ook meer dan zijn ding.

3. Welke Duivel valt er uit de toon?

Ik vrees Eden Hazard. Twee jaar zonder voetbal krijg je in een week training nooit uitgewist. Maar misschien kan hij ‘along the way’ toch één keer het verschil maken. Dat kan volstaan. Portugal is ook Europees kampioen geworden zonder Ronaldo in het grootste deel van de finale.

4. Wie wordt Europees kampioen?

België. Ze hebben slimheid en leepheid, ‘iets Italiaans’ toegevoegd aan hun spektakelvoetbal in Rusland. Ze kunnen op alle mogelijke manieren wedstrijden winnen, tegen eender wie. Probeer maar eens te scoren tegen Courtois met Lukaku en KDB op de loer in je rug.

5. Welk topland gaat ontgoochelen?

Frankrijk. Heel Europa verwacht dat de Fransen dat EK er snel even gaan bij pakken. Dat kan tegenvallen. Misschien in de groepsfase al, tegen de gretige elftallen van Duitsland en Portugal.

6. Welk klein land gaat verrassen?

Italië. Niet klein maar dit keer wel zonder vedetten à la Baggio of Totti. Ze spelen vinnig en modern voetbal en doen het sowieso ook bijna altijd goed op toernooien.

7. Wie wordt topschutter?

Kane of Lukaku.

8. Wie wordt speler van het toernooi?

Tielemans. Ik verwacht een raket of twee zoals in de FA Cup Final, splijtende passes met links en rechts over 80 meter en leiderschap naast z’n maatje Dendoncker. ‘Toekomstige kapitein,’ zei Lukaku vorige week nog niet voor niets in ‘Deviltime’.

JARNO BERTHO - VOETBALJOURNALIST VTM NIEUWS

1. Hoe ver raken de Belgen?

De gulden middenweg tussen een tegenvallend EK en eindwinst: België haalt de finale. Er leeft zo’n perceptie dat die groepsfase een evidentie is, vind ik. Alsof drie zeges vanzelfsprekend zijn. België gaat de groep heus wel overleven, maar als groepswinnaar? Het EK van 2016 leert ons wel dat je met 4 punten op 9 altijd bij de beste derdes zit, dus dat komt wel goed. En vanaf dan is het op toerental komen zeker?

2. Wie wordt Duivelse revelatie?

Jérémy Doku wordt de jongste Belgische doelpuntenmaker ooit op een groot tornooi. Is nog maar pas 19 en neemt record van jongste Belgische doelpuntenmaker op een EK af van Émile Mpenza (EK 2000). En Divock Origi is zijn record van jongste doelpuntenmaker op een groot toernooi (WK 2014) ook kwijt. Proficiat, Jérémy.

3. Welke Duivel valt er uit de toon?

Geen flauw idee, maar ik heb een bloedhekel aan diplomatische antwoorden dus ik kies lukraak: Dries Mertens. Z’n bijdrage in de twee voorbereidingswedstrijden was miniem.

4. Wie wordt Europees kampioen?

Italië.

5. Welk topland gaat ontgoochelen?

Weg met al die copy-paste-prognoses! Frankrijk. Wegens het niet winnen van het EK en het sneuvelen in de halve finales (of zo).

6. Welk klein land gaat verrassen?

Geen. Na de groepsfase vallen er maar 8 van de 24 ploegen af, waardoor je met 3 of 4 punten al in de achtste finale kan zitten. Als je als pakweg Zweden of Polen als één van de beste derdes doorstoot na maar één zege in de groepsfase, ben je dan al een verrassing?

7. Wie wordt topschutter?

Een atypisch antwoord: Ciro Immobile.

8. Wie wordt speler van het toernooi?

Een typisch antwoord: Romelu Lukaku.

JAN MULDER - ANALIST

1. Hoe ver raken de Belgen?

Finale. Mits De Bruyne helemaal in orde is. Toch weer een kleine domper voor de Belgen. In de laatste minuut scoort de tegenstander: 3-2 en zilver.

2. Wie wordt Duivelse revelatie?

Doku. Hij zal met zijn demarrages en wendingen het buitenland verrassen. Wij wisten het al.

3. Welke Duivel valt er uit de toon?

Hazard is geblesseerd. Als hij ‘medisch fit’ wordt verklaard, moet hij nog twee jaar verlies aan ritme goedmaken. Zelfs voor Hazard is dit ondoenlijk. Ik hoop heel erg dat ik het mis heb. Om terug te komen op Doku: hij zal Hazard en Carrasco zo nu en dan vervangen en het Martinez moeilijk maken om hem nog te passeren.

4. Wie wordt Europees kampioen?

Duitsland is uit op wraak voor de afgang op het WK in Rusland. Duitsland met revanchegevoelens is een gevaarlijke tegenstander. In Havertz, Gnabry, Sané, misschien Musiala en ook nog steeds Kroos en Werner hebben ze klasse te over.

5. Welk topland gaat ontgoochelen?

Nederland zal halverwege het toernooi weer thuis zijn. Het team speelt te vaak te slecht om op meer te hopen. Bondscoach De Boer heeft hoofdpijn van het denken over een systeem (5-3-2, 4-3-3, een rechtop staande kerstboom of omgekeerde piramide).

6. Welk klein land gaat verrassen?

Polen gaat verrassen. Men denkt dat Polen alleen Lewandowski is, maar Lewandowski wordt omringd door een degelijk, moeilijk te bespelen elftal. En ook als Lewandowski eenzaam en alleen Polen is, hij blijft fantastisch. Ik ga voor hem - en Polen.

7. Wie wordt topschutter?

Een groot elftal heeft een topkeeper (Courtois), een regisseur van het allerhoogste niveau (De Bruyne) en een wereldspits (Lukaku). België staat straks niet voor niets in de finale: Lukaku is in de vorm van zijn leven en scoort.

8. Wie wordt speler van het toernooi?

Duitsland wordt Europees kampioen en Thomas Müller geeft, zoals bij Bayern München, de steekballen, rommelt de gaatjes dicht, plakt de assists aan elkaar, vangt alle afvallende ballen op én hij scoort in de laatste minuut van de finale het winnende doelpunt. Het is de kroon op zijn carrière. Een supertalent was en is hij niet, maar op 11 juli kan niemand er meer onderuit: Thomas Müller was de beste speler van het EK.

LIES VANDENBERGHE - SPORTANKER VTM NIEUWS

1. Hoe ver raken de Belgen?

Ik denk dat de finale er echt in zit. Belangrijke spelers zoals Courtois en Lukaku ogen heel zelfverzekerd en jonge jongens à la Tielemans staan klaar om hun kans te grijpen. De goeie en slechte dingen van het WK pakken ze mee als extra ervaring.

2. Wie wordt Duivelse revelatie?

Lukaku. Voor mij de sympathiekste duivel, echt volwassen geworden in Italië en een doelpuntenmachine zoals we die nog nooit gehad hebben.

3. Welke Duivel valt er uit de toon?

Moeilijk te zeggen. Ze hebben allemaal hun plaats en gaan ook allemaal hun rol spelen, zo slim is die Martínez wel.

4. Wie wordt Europees kampioen?

België! Het is nu of nooit. Het evenwicht tussen ervaring en jong geweld zat nog nooit zo goed.

5. Welk topland gaat ontgoochelen?

Spanje. De voorbereiding is daar helemaal door elkaar gegooid door corona en de kern oogt nog iets te groen.

6. Welk klein land gaat verrassen?

Nederland. Terug van weggeweest op een groot toernooi. Coole persoonlijkheden. Frisse spelers, zoals Frenkie de Jong. Leuk elftal.

7. Wie wordt topschutter?

Ronaldo. Goed omringd, laat ik me vertellen. Kan topschutter aller tijden worden, op EK’s en voor z’n land. Na een vervelend jaar bij Juventus gaat-ie volgens mij ongelooflijk gemotiveerd zijn.

8. Wie wordt speler van het toernooi?

Doe maar Lukaku. Eindelijk de man van finales met de beslissende goal in de 89ste minuut tegen Frankrijk.

GILLES DE BILDE - DUIVELSWATCHER VTM NIEUWS

1. Hoe ver raken de Belgen?

We worden weer genekt door de Fransen in de halve finale, onder andere omdat Eden Hazard en Axel Witsel niet 100% fit zullen blijken te zijn.

2. Wie wordt Duivelse revelatie?

Doku, omdat Mertens jammer genoeg wat zal tegenvallen.

3. Welke Duivel valt er uit de toon?

Eden… Twee jaar op de sukkel bij Real, dat maak je niet zomaar goed.

4. Wie wordt Europees kampioen?

De Fransen kunnen met hun selectie twee ploegen maken die Europees kampioen kunnen worden. En de namen die thuisgelaten werden, zouden ook halve finalist zijn.

5. Welk topland gaat ontgoochelen?

Ik zag Portugal tegen Spanje en was ik was ontgoocheld: afwachtend, diep terugzakkend, amper dreiging. Ik hoop me hierin wel te vergissen, want ze hebben een fantastische as met Dias-Fernandes-Ronaldo, aangevuld met ervaring (onder andere Pepe) en jeugd (onder andere João Felix).

6. Welk klein land gaat verrassen?

Polen. Iedereen in functie van Lewandowski. Hopelijk werkt het.

7. Wie wordt topschutter?

Romelu Lukaku. Hij zit in de vorm van zijn leven: vertrouwen, sterk, doelgericht. Hij heeft alles!

8. Wie wordt speler van het toernooi?

Kylian Mbappé. De exponent van het Franse aanvallende geweld.

JAN DEWIJNGAERT - SPORTANKER VTM NIEUWS

1. Hoe ver raken de Belgen?

We halen ‘maar’ de halve finale omdat ik vrees dat de kern niet breed genoeg is, vooral in de verdediging. Daarom vrees ik dat we niet genoeg matchen na mekaar zullen kunnen afwerken.

2. Wie wordt Duivelse revelatie?

Jérémy Doku is relatief onbekend en door zijn snelheid en onvoorspelbaarheid een troef. Zeker als hij mag invallen en fris uitpakken tegen een verdediging.

3. Welke Duivel valt er uit de toon?

Axel Witsel. Ik vind het een absolute topspeler, maar ik vrees dat we er te veel van verwachten. Zo’n lange inactiviteit na een operatie is niet niks.

4. Wie wordt Europees kampioen?

Frankrijk. Het is op papier al een sterke ploeg en de terugkeer van Benzema is nog een extra troef. Ze hebben ook een brede kern. De Fransen kunnen wisselen zonder veel kwaliteitsverlies.

5. Welk topland gaat ontgoochelen?

Duitsland.

6. Welk klein land gaat verrassen?

We hebben in de uitmatch van de Rode Duivels daar gezien hoe moeilijk ze te bespelen zijn. Martínez was toen zeer ontevreden, maar de mindere match van de Duivels had ook te maken met de sterkte van Tsjechië.

7. Wie wordt topschutter?

Romelu Lukaku! De man in vorm, de leider met geweldige statistieken. Trekt zonder transferzorgen en met een boost aan zelfvertrouwen na zijn unieke seizoen naar het EK.

8. Wie wordt speler van het toernooi?

Kylian Mbappé. Niemand is opgewassen tegen zijn snelheid. Hij is de killer in een Frans team dat haast geen enkele zwakte heeft.

