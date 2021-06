Wedstrijd bol van de incidenten: wereldkampioen Frankrijk trekt na felbevochten duel aan langste eind tegen Duitsland

Net voor de aftrap landde er weliswaar een parachutist op het veld, maar een vliegende start nam dé clash van de eerste speeldag niet. Frankrijk liet de bal aan Duitsland, dat aftastte. Iets na het kwartier dan toch kansen. Op een hoekschop kopte Pogba nipt over, Mbappé stelde Neuer op de proef.

De wereldkampioen joeg het tempo de hoogte in, mét succes. Hernandez zette in één tijd voor en Hummels werkte via zijn scheenbeen ongelukkig in eigen doel: 1-0. Serieuze opdoffer voor de verdediger die nog maar pas terug international is.

En toch was Duitsland niet van slag. De Mannschaft bleef de bal opeisen. Kroos krulde een vrijschop over, Gündogan trapte in één tijd naast. Neen, veel kregen de Fransen niet meer klaar in de eerste helft, waarin een bijtincident tussen Rüdiger en Pogba nog de meest opvallende fase was.

Na de pauze bleef Duitsland aandringen, met 60% balbezit. Frankrijk was dan weer levensgevaarlijk op de counter. Zo knalde Rabiot op de paal. Enkele tellen later liet Gnabry dé kans op de gelijkmaker liggen - hij trapte van dichtbij over.

In minuut 70 leek Frankrijk de wedstrijd op slot te kunnen gooien na de 2-0 van Mbappé, die kapte en vervolgens héérlijk via de paal binnen plaatste. De Franse wervelwind stond eerder echter buitenspel - z’n doelpunt werd terecht afgekeurd.

Het spelbeeld veranderde niet meer. Duitsland zocht naar de oplossingen, Mbappé bleef een gesel voor de Duitse verdediging. Tien minuten voor affluiten zette hij z’n turbo aan. Hummels haalde hem neer in de zestienmeter máár tikte ook de bal aan. De Fransen schreeuwden om een strafschop, ref Grande of de VAR gaven geen kik.

Vijf minuten voor affluiten leek Benzema nog te scoren. Alleen stond aangever Mbappé opnieuw nipt offside. Het bleef bij 1-0. Frankrijk en Portugal staan zo aan kop in poule F.

