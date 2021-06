Wat zijn de gevolgen van de positieve test bij de Russen? Vier prangende vragen beantwoord

EK voetbal Een €K vol €urot€k€ns, maar waar haalt de UEFA al dat geld? En hoeveel kan de KBVB verdienen?

10 juni Een voorzitter die 2,2 miljoen euro per jaar verdient. Een omzet van 2 miljard in 2016. Het EK is een geldcircus waar vlotjes met negen nullen wordt gejongleerd. Maar van waar haalt de UEFA dat geld? En wat levert het ‘ons’ op? De KBVB is al zeker van een startpremie van 9,25 miljoen euro en dat bedrag kan nog flink oplopen. Ontdek hieronder nog een pak meer cijfers achter het €K.