Wat een spurt! In 17 seconden aan overkant: Ronaldo, ook goed voor no look-hakje, enige Portugees die opvalt

Minuut 15 en een corner voor Duitsland via Toni Kroos. Het is Ronaldo die de bal wegkopt uit de eigen zestien richting Bernardo Silva. Om dan de turbo aan te zetten. Indrukwekkend, hoe Ronaldo zich in no time op de helft van de Duitsers bevindt en doorspurt. Geen Duitser die kan volgen. Met de perfecte pass vindt Bernardo Silvo op linkls Diogo Jota, die op zijn beurt op het ideale moment aflegt voor Ronaldo die zijn fabuleuze ren ook nog eens kan afronden. De kers op de taart. Zeventien seconden zaten er tussen het moment dat Ronaldo de bal wegkopte en hij scoorde. Zijn eerste goal ooit tegen de Duitsers, zijn derde in twee matchen alweer op dit EK.

Met Portugal ging het dan wel van kwaad naar erger - onder de voet gelopen door een veel frisser, aanvallender en sterker Duitsland. Maar Ronaldo bleef nog aan de statistieken werken. In minuut 67 was hij de enige die attent was op een diepe vrije trap richting tweede paal van Bruno Fernandes. Vervolgens de ideale tik over Neuer, zodat Jota maar in te tikken had.