Wanneer spelen de Rode Duivels en wanneer zijn de andere duels? Ontdek het in ons EK-matchcenter!

Rusland, Denemarken en Finland. Dat zijn de tegenstanders van de Rode Duivels in poule B op het EK voetbal. Lukaku en co openen hun toernooi op zaterdag 11 juni tegen de Russen in Sint-Petersburg. De wedstrijd staat gepland om 21u. Denemarken geven we partij in Kopenhagen op donderdag 17 juni en wel om 18u. De groepsfase wordt afgerond met een nieuw duel in Sint-Petersburg. Op maandag 21 juni wachten de Finnen de Rode Duivels op om 21u.