WAG’s & drugs & Rolls-Royces: Memphis Depay, woelwater op én naast het veld

Zeg niet Depay, maar Memphis. Op zijn shirt prijkt al sinds 2012 Memphis en dus niet Depay, zijn eigenlijke familienaam. Die beslissing maakte de speler, die straks Ronald Koeman weer opzoekt bij Barcelona, al in 2012. Hij wil liever niet met zijn Ghanese vader Dennis Depay geassocieerd worden. Die verliet het gezin toen Memphis vier was. Zijn moeder Cora Schensema voedde hem samen met haar vader op. In 2013 zei Depay dat de breuk met zijn vader Dennis onherstelbaar was, maar in 2019 vond hij de kracht om hem te vergeven. “Als je geen mensen kan vergeven, kan God jou ook niet vergeven. We hebben weer af en toe contact en dat doet ons allebei goed”, zei Depay.