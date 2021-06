Waarom laat Engelse hoop Jack Grealish z'n sokken zo laag hangen? “Ik hou van George Best, maar hij was niet mijn inspiratie”

EK VoetbalVroeger trokken ze hun sokken op tot net onder hun knieën. Sinds een jaar of tien voetballen veel sterren met hun kousen er net boven en dan is er nog Jack Grealish. Hij doet uit bijgeloof helemaal het tegenovergestelde. Het mysterie ontrafeld.

Jack Grealish is de naam, dribbelen met laag hangende sokken is zijn faam. Bij Engeland verwachten ze op het EK veel van de smaakmaker bij Aston Villa. De 25-jarige aanvaller staat naar alle verwachting niet in de basiself tegen Kroatië door een lichte blessure. Toch zou hij wel eens de man kunnen zijn die er in de poel van Engels aanvallend talent met Sancho, Mount, Foden, Sterling en Rashford uitspringt de komende weken.

Uitspringen doet Grealish sowieso al met de manier waarop hij zijn kousen draagt. Een UCI-boete voor te hoog opgetrokken sokken, zal hij wellicht nooit krijgen. Grealish draagt zijn kousen bijna tot op z'n enkels en is zo uitgegroeid tot een icoon bij Aston Villa. Daar kijken ze allang niet meer op van de vestimentaire keuze van hun smaakmaker. Ook niet van zijn knappe prestaties: Grealish was dit seizoen goed voor 7 goals en 12 assists.

De Engelsman met Ierse roots staat deze zomer op de radar van elke Engelse en Europese topclub, maar wil eerst schitteren op het EK. Andermaal mét lage sokken, want ook bij Engeland laat Grealish z’n kousen hangen. “Natuurlijk moeten ze minstens je kuiten bedekken, maar ik doe het uit bijgeloof", verklaarde Grealish een tijdje geleden bij Birmingham Live.

Quote Er zijn al een pak scheids­rech­ters komen vertellen dat het beter zou zijn om grotere exemplaren te dragen, maar ik blijf gewoon mijn ding doen. Jack Grealish.

Volledig scherm Jack Grealish. © Photo News

Met zijn sterke prestaties kwam ook het mysterie rond zijn steevast laag hangende sokken steeds meer op de voorgrond. Grealish: “Ik speelde in mijn jeugd ooit een volledig seizoen met dezelfde kousen, maar die waren na verloop van tijd zo gekrompen in de was dat ze niet veel hoger dan halverwege m’n scheenbeen kwamen. Ik voetbalde toen écht een goed seizoen. Vandaar het bijgeloof.”

In het verleden liet ook Francesco Totti zich opmerken met laag opgetrokken kousen, Grealish doet het nog extremer. Alleen George Best (clublegende van Manchester United) kwam ooit in de buurt. “Veel mensen denken dat het op hem geïnspireerd is. Wel, dat is niet zo. Ik hield natuurlijk wel van zijn stijl en bewonder hem om wat hij op het veld presteerde, maar voor mij draait het puur om bijgeloof.”

Een kritisch ziel kan vragen waar Grealish zijn verplichte scheenbeschemers dan stopt. Hij lijkt te spelen zonder, maar ze zijn er wel degelijk. De Engelsman draagt er op kindermaat om ze alsnog onder zijn laag opgetrokken kousen te steken. “Er zijn al een pak scheidsrechters komen vertellen dat het beter zou zijn om grotere exemplaren te dragen, maar ik blijf gewoon mijn ding doen.”

Mocht Grealish uitgroeien tot één van de helden van het EK, dan weten we meteen waarom Engelse jeugdspelers in de toekomst allemaal met laag opgetrokken kousen zullen voetballen. En dan maar hopen dat er geen doodschoppen worden uitgedeeld.

Volledig scherm © Photo News

