Waarom knielende voetballers méér zijn dan enkel een racisme-aanklacht: “De UEFA weet dat jongeren daar erg mee bezig zijn en wil hen niet voor het hoofd stoten. Dat zijn de supporters van de toekomst, hé”

“Eerlijk gezegd zie ik niet echt vooruitgang. Ik zie veel campagnes en dat soort zaken, maar echte acties worden niet ondernomen.” Dat zei Romelu Lukaku, doelpuntenmachine van de Rode Duivels, vorige week op CNN. Hij had het niet over acties met voet en bal, maar tegen racisme en discriminatie in het voetbal - het is een topic dat hem nauw aan het hart ligt. Dus zit Lukaku morgen in Kopenhagen, luttele tellen voor de aftrap en met de camera’s van de wereld op hem gericht op zijn knie. En met hem de tien andere Rode Duivels op het veld.