Waarom het EK voor velen als een bevrijdingsfeest voelt: roepen, tieren en zingen is goed voor ons mentale welzijn

Er ligt rode Jupiler in de winkelrekken en in steeds meer straten hangt de tricolore te wapperen. Vergeleken met het WK in Rusland van drie jaar geleden is de hype misschien nog niet zo groot, maar het is duidelijk dat héél veel mensen uitkijken naar het EK Voetbal. Europa was bijna anderhalf jaar in hetzelfde coronabedje ziek, maar inmiddels smelten de besmettingscijfers als sneeuw voor de zon, zit de vaccinatietrein op kruissnelheid en lonkt aan de einder iets wat sommigen het oude normaal noemen.