Waarom de buren al juichen maar het doelpunt op jouw scherm nog gemaakt moet worden

“Kijk je voetbal -of televisie in het algemeen- via streaming, en dus via een app, dan wordt er een andere technologie gebruikt om het signaal tot bij de klant te krijgen. We spreken dan van ‘HTTP-streaming’”, klinkt het. Daarbij worden de klank en het beeld in korte stukjes opgeknipt om te versturen, waarna ze op het toestel van de klant opnieuw aan elkaar worden geplakt, en dat een hele live-wedstrijd lang. “Uiteraard merk je daar als klant niets van, behalve dat je door dit knip- en plakwerk een vertraging kan merken in vergelijking met kijken via een decoder”, klinkt het. Bij streaming kan er daardoor tot 20 seconden tijd zitten tussen verzending van de beelden en de aankomst op het toestel van de klant.