Vriendin Eriksen ging door een hel: Sabrina dacht dat haar partner overleden was, tot ploegmaat Schmeichel verlossend nieuws bracht

EK Voetbal Hoe komt een hertekend Spanje voor de dag? “Wie zapt, riskeert later tot de vaststel­ling te komen dat hij iets gemist heeft”

10 juni Er is al behoorlijk wat gezegd en geschreven over de Rode Duivels, maar de concurrentie op het EK is natuurlijk niet van de poes. In aanloop naar het toernooi neemt HLN.be de voornaamste tegenstanders van de Belgen onder de loep, bijgestaan door een kenner van het land. Vandaag Spanje, doorgelicht door zevenvoudig Spaans international Luis Garcia (40). En de ex-spelmaker en vrijschopspecialist bij AS Eupen, 8ste in de eindstand van de Gouden Schoen 2018, schat zijn landgenoten hoog in.