(VR-)optredens van Martin Garrix en Andrea Bocelli, circusacts en vuurwerk: EK officieel op gang getrapt met spectaculaire openingsceremonie

Rode Duivels Aan het logement zal het niet liggen: Duivels verblijven in Sint-Petersburg in poepchique hotel

14:01 ‘t Is eens iets anders dan het Martin’s Red Hotel in Tubeke. De Rode Duivels, die elk moment voet aan grond kunnen zetten in Rusland, verblijven in Sint-Petersburg in een poepchique en historisch hotel. Het Astoria Hotel werd gebouwd in 1910 en ontving volgens de overlevering al een pak wereldleiders en -sterren. Grote namen als Vladimir Putin, Margaret Thatcher, George W. Bush, Jacques Chirac, Madonna en Jack Nicholson brachten er de nacht door.