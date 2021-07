Voorbarige tattoos, nieuwe straatnamen en dreigen met pizza Hawaï: dolenthousiaste Engelsen leven zonder rem toe naar EK-finale

EK voetbal55 jaar moeten ze in Engeland al wachten op een Europese toernooizege. Nu ze morgen de finale spelen in het eigen Wembley, komt dat plots wel heel dichtbij. De Engelse fans steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken, met soms bizarre stunts tot gevolg. We pikten de opvallendste initiatieven er voor u uit.

Tattoos

Aan vertrouwen geen gebrek in het Engelse kamp, en daar profiteren ook de tattoozaken van. Her en der duiken foto’s op van mensen die pronken met hun nieuwste lichaamstekening. Het thema van dit jaar? De nationale ploeg, uiteraard. Waar sommigen de bekende Engelse slagzin ‘It’s Coming Home’ op de arm lieten zetten, waande een enkeling zich nog meer zegezeker door al voor de finale ‘England Winners Euro 2020. It’s Coming Home!' neer te laten pennen op de kuit. Lewis Holden twijfelde niet meer na de zege tegen Denemarken. “Iemand reageerde dat hij me er de dag nadien al tussen kon nemen. Ik was het al vergeten, want ik had al wat biertjes op”, klonk het bij de Brit in The Mirror. “Als we winnen zou het zomaar kunnen dat ik ook het kapsel van Phil Foden kopieer”, voegde hij nog doodleuk toe. U weet wel, die witgeverfde snit.

Een andere trouwe supporter toonde zijn liefde voor het vaderland door een foto van bondscoach Gareth Southgate op z’n bovenbeen te laten zetten. Het kostte de 33-jarige Engelsman maar liefst 500 pond (of €585). “De tactieken van Southgate waren tot nu toe ongelooflijk, en hij heeft zo veel passie”, is zijn verklaring bij The U.S. Sun. De man was niet aan zijn proefstuk toe. In 2018 gokte hij al met een tattoo van spits Harry Kane, geflankeerd van de tekst ‘Sir Harry, World Cup Winners 2018'. Engeland verloor toen in de halve finale van Kroatië. “Ik heb er geen spijt van. Het geeft m’n vrienden iets om mee te lachen.”

Volledig scherm De tattoo van een Engelse fan: "England winners". © Lewis Holden

Volledig scherm De Engelse bondscoach werd vereeuwigd in een tattoo. © Matthew Pover, The U.S. Sun

Pizza Hawaï

De Engelse tabloid The Daily Star pakt uit met een opvallende cover. In een poging de Italianen schrik aan te jagen, pakken ze in het groot uit met een pizza Hawaï. Een pizza met ananas, een recept waar iedere Italiaan spontaan van gaat kokhalzen. “Het is ons ter oren gekomen dat Italianen bij het zien van ananas op pizza gek worden. Het zou ze van slag brengen voor de wedstrijd. Daarover gesproken...”, valt ironisch te lezen.

Volledig scherm De pizza-cover. © The Daily Star

Piloot tekent ‘It’s Coming Home’

‘It’s Coming Home’. Krijgt u de Engelse oorwurm ook al niet meer uit uw hoofd? Deze piloot helpt u daar nog een handje bij. Hij trok het luchtruim in met een duidelijke missie: de beruchte slogan spellen op de vluchtradar boven Buckingham. Nadat hij alle belangrijke punten in zijn GPS had gezet, was het een koud kunstje om het patroon te volgen. “Mijn zoon volgde het online en stuurde me halverwege om te zeggen dat het goed ging.”

Volledig scherm 'It's Coming Home', ook in het luchtruim. © FlightTracker24

Alexa

Jeff Bezos, eigenaar van Amazon, springt ook mee op de kar als het om de fameuze slogan gaat. De ingenieurs zijn met hun ‘Alexa’ aan de slag gegaan om de Engelse fans te plezieren. Alexa is een soort virtuele assistent van Amazon, waar je vragen aan kan stellen. Dankzij de Artificial Intelligence krijg je dan antwoord. Ze hebben Alexa zo geprogrammeerd dat ze gaandeweg het toernooi steeds enthousiaster begon te reageren op de vraag ‘Is it coming home?’. Nu klinkt het “Oh mijn god, na 55 jaar afzien kan voetbal misschien wel eindelijk thuiskomen! Het komt zo dichtbij dat ik het kan ruiken, en het ruikt geweldig.” Daarna zet ze een liedje in: “Eng-land, Eng-land, Eng-land...”. We zijn benieuwd wat er volgt als voetbal ook effectief naar huis komt, zondagavond.

Southgate Street

In Gloucester, een stadje in het westen van Engeland, hebben ze hun bondscoach geëerd door een straat naar hem te vernoemen. Het straatbordje dook op na de klinkende zege tegen Oekraïne (4-0). Heel wat passanten stoppen om een foto te nemen met het bord. Ook tijdens het afgelopen WK, toen Engeland onverwacht de halve finale haalde, viel het bord al te bewonderen in het centrum van Gloucester.

Volledig scherm Gareth Southgate Street © GloucestershireLive/BPM

